Депутат Картаполов признался, что ему ничего не известно о новой должности Суровикина

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов отреагировал на сообщение о некой новой "неплохой" должности бывшего главкома ВКС Сергея Суровикина, о которой ранее сообщил ряд СМИ.

Фото: wikimedia.org

Ранее член комитета ГД по обороне, генерал-полковник в отставке Виктор Заварзин рассказал изданию "Подъём", что Суровикин получил "неплохую должность по СНГ", при этом не вдаваясь в подробности.

"А кто сказал об этом? Заварзин? Нет, мне не известно, я ничего не могу сказать вам по этому поводу", — ответил Картаполов, когда об этом его спросила Газета.Ru.

Представители Минобороны официально не объявляли об отставке Суровикина, однако 6 сентября обнаружилось, что его имени больше нет в перечне главнокомандующих видами Вооружённых сил.

Как сообщил депутат Заварзин в разговоре с изданием "Подъём", "ничего страшного" в исчезновении Суровикина нет, он получил "другую должность", которая, по словам парламентария, является вполне "неплохой, по СНГ или как она там правильно называется".

Ранее журналисты отметили, что Суровикина не было видно с 24 июня, с того момента, когда он пытался при помощи убеждения прекратить военный мятеж в РФ.

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СМИ: генерал Суровикин уволен