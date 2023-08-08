Володин: Зеленский повторит судьбу Саакашвили — "С Украины депортируют. Лишат гражданства"

0:55 Your browser does not support the audio element. Политика

Президент Украины Владимир Зеленский повторит судьбу экс-лидера Незалежной Михаила Саакашвили, заявил спикер Госдумы России Вячеслав Володин.

Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com

По словам политика, Запад устал от постоянных и "ненасытных" требований киевского режима. Зеленский рано или поздно станет не нужен своим иностранным партнёрам.

"Саакашвили, оказавшись ненужным Западу, будет осуждён у себя на родине. С Украины его депортируют, лишив гражданства. Сейчас он отбывает наказание за преступления, совершённые на посту президента Грузии. История повторяется, но теперь с Зеленским", — заявил Володин.

Он подчеркнул, что судьба "марионеток" западных кураторов одинакова — от них "избавляются". Саакашвили, по словам политика, запомнился миру как "жующий галстук" и стал "изгоем", заключённым в тюрьме.

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