Министерство иностранных дел Украины вызвало грузинского посла, выразив протест из-за ухудшения состояния здоровья политика Михаила Саакашвили.
Из заявления внешнеполитического ведомства следует, что официальный Тбилиси издевается над бывшим президентом страны.
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Диетолог Марият Мухина дала журналистам интервью, в котором перечислила напитки, способствующие разжижению крови.