Министерство иностранных дел Украины вызвало грузинского посла, выразив протест из-за ухудшения состояния здоровья политика Михаила Саакашвили.

Из заявления внешнеполитического ведомства следует, что официальный Тбилиси издевается над бывшим президентом страны.

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