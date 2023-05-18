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Посол Антонов: призыв ЦРУ к россиянам стал частью скоординированной гибридной войны против РФ

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Политика

Призыв ЦРУ к россиянам "делиться" важной информацией — это часть хорошо скоординированной кампании в рамках гибридной войны против России, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Посол Антонов: призыв ЦРУ к россиянам стал частью скоординированной гибридной войны против РФ
Фото: REX/ Shutterstock

Как подчеркнул посол, провокации американских спецслужб для российской стороны не новость.

"Речь идёт о скоординированной кампании в рамках развязанной против Российской Федерации гибридной войны", — пояснил посол.

Как подчеркнул Антонов, в ход идут разные ухищрения, например в некоторых видео на YouTube вставляют всплывающие окна с номерами телефонов, куда можно позвонить и рассказать "важные данные".

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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