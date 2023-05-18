Призыв ЦРУ к россиянам "делиться" важной информацией — это часть хорошо скоординированной кампании в рамках гибридной войны против России, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Как подчеркнул посол, провокации американских спецслужб для российской стороны не новость.
"Речь идёт о скоординированной кампании в рамках развязанной против Российской Федерации гибридной войны", — пояснил посол.
Как подчеркнул Антонов, в ход идут разные ухищрения, например в некоторых видео на YouTube вставляют всплывающие окна с номерами телефонов, куда можно позвонить и рассказать "важные данные".
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