Посол Антонов: призыв ЦРУ к россиянам стал частью скоординированной гибридной войны против РФ

0:40 Your browser does not support the audio element. Политика

Призыв ЦРУ к россиянам "делиться" важной информацией — это часть хорошо скоординированной кампании в рамках гибридной войны против России, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Фото: REX/ Shutterstock

Как подчеркнул посол, провокации американских спецслужб для российской стороны не новость.

"Речь идёт о скоординированной кампании в рамках развязанной против Российской Федерации гибридной войны", — пояснил посол.

Как подчеркнул Антонов, в ход идут разные ухищрения, например в некоторых видео на YouTube вставляют всплывающие окна с номерами телефонов, куда можно позвонить и рассказать "важные данные".

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