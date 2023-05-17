Доктор наук объяснил, почему указ Хрущёва о передаче Крыма Украине был нелегитимным

1:56 Your browser does not support the audio element. Политика

Депутат от Крыма Владимир Константинов заявил, что указ о передаче полуострова Украинской ССР в 1954 году был нелегитимным на тот момент и предложил отменить его. Доктор исторических наук, член-корреспондент РАРАН Владимир Кикнадзе в беседе с Pravda.Ru высказал своё мнение по этому вопросу.

Фото: Фото Pravda.ru

Учёный считает, что тогда действительно были нарушены предусмотренные законодательством СССР и Республиканским законодательством нормы права, предусматривающие такую процедуру. И не были учтены интересы, прежде всего, РСФСР.

"Нужно понимать то, что передача Крыма была не единственным фактом разбазаривания на тот момент наших русских земель. Примерно так же, если уже не передавалась, но была прекращена досрочно аренда нами военно-морской базы в Порт-Артуре в Китае. Мы только по итогам Второй мировой войны, спустя 40 лет, вернули эти территории, право ими владения. А Никита Хрущев решил, что впредь для интересов безопасности нашего государства это не имеет значения. Такой же жест он сделал в отношении безопасности северо-западных рубежей нашего Отечества. И так далее", — напомнил собеседник издания.

Для того чтобы юридически отменить указ о передаче Крыма, есть наверняка соответствующие процедуры. И здесь важное значение имеет факт законности, добавил эксперт.

"Если будет признано, что действительно в принятии этого решения были нарушены законы Советского Союза, Республиканское законодательство, то оно признаётся как никчёмная сделка, и, соответственно, подлежит отмене, осуществляется так называемый поворот решения, с учетом всех тех последствий, которые имели место быть для пострадавшей стороны", — заключил Кикнадзе.

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