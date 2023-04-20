Сотрудники правоохранительных органов России задержали жителя Запорожской области, который планировал изготовить взрывное устройство для нападения на Россию. Об этом сообщили в пресс-службе СКР России.
По данному факту возбуждено уголовное дело. По статье "Содействие террористической деятельности" будет задержан житель город Токмака.
По версии следствия, злоумышленник планировал нападение на блокпост вооруженных сил России, который расположен в Токмаке. В настоящее время обвиняемый заключен под стражу.
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