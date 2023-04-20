В Запорожской области задержали местного жителя, планировавшего нападение на блокпост ВС РФ

0:35 Your browser does not support the audio element. Политика

Сотрудники правоохранительных органов России задержали жителя Запорожской области, который планировал изготовить взрывное устройство для нападения на Россию. Об этом сообщили в пресс-службе СКР России.

По данному факту возбуждено уголовное дело. По статье "Содействие террористической деятельности" будет задержан житель город Токмака.

По версии следствия, злоумышленник планировал нападение на блокпост вооруженных сил России, который расположен в Токмаке. В настоящее время обвиняемый заключен под стражу.