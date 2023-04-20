В Москве в СИЗО заключили бывшего замминистра культуры РФ

0:32 Your browser does not support the audio element. Политика

Басманный суд Москвы поместил в СИЗО бывшего заместителя министра культуры России Ольгу Ярилову. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу судебной инстанции.

Таким образом, было удовлетворено ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения. Обвиняемая пробудет в заключении до 16 июня.

Яриловой предъявлено обвинение по статье «Злоупотребление должностными полномочиями». Подробности пока не уточняются.