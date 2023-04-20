Басманный суд Москвы поместил в СИЗО бывшего заместителя министра культуры России Ольгу Ярилову. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу судебной инстанции.
Таким образом, было удовлетворено ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения. Обвиняемая пробудет в заключении до 16 июня.
Яриловой предъявлено обвинение по статье «Злоупотребление должностными полномочиями». Подробности пока не уточняются.
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