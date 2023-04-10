МК: в словах президента РФ Владимира Путина найден секрет победы Запада над Россией

1:12 Your browser does not support the audio element. Политика

Значимым событием прошедших дней являются похороны военного блогера Владлена Татарского. Попрощаться с ним пришли тысячи людей. Также прошлая неделя запомнилась публикацией в Сети документов Пентагона о якобы украинских планах. На это обратил внимание обозреватель "МК" Дмитрий Попов.

Он напомнил и о словах главы РФ Владимира Путина, сказанных в ходе заседания Президиума госсовета. По словам аналитика, в них был намёк на то, как страны Запада могли бы победить Россию, если бы они перестали быть настолько зависимыми от неё в энергетическом плане. Президент сделал заявление о том, что санкции помогли стране перейти к импортозамещению. Благодаря оперативной работе фиксируется новый виток роста экономики.

"Представьте, что бы было если бы санкций не было, и что будет, если они отменят санкции? Деиндустриализация России, моральное разложение общества, развал русской культуры и образования так и шли бы как по маслу. Вот и весь секрет победы над Россией. Какой там "один из центров многополярного мира", — пишет Попов.

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