Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал информацию Telegram-каналов, согласно которой руководитель МИД России Сергей Лавров покинет свой пост.

"Относитесь соответствующим образом к таким слухам", — подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина во время брифинга с журналистами.

Ранее глава внешнеполитического российского ведомства отреагировал на гендерно-нейтральный туалет в Швеции.

"Просто не по-людски", — заявил министр.

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