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В Кремле назвали слухами данные об отставке Лаврова

Политика

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал информацию Telegram-каналов, согласно которой руководитель МИД России Сергей Лавров покинет свой пост.

"Относитесь соответствующим образом к таким слухам", — подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина во время брифинга с журналистами.

Ранее глава внешнеполитического российского ведомства отреагировал на гендерно-нейтральный туалет в Швеции.

"Просто не по-людски", — заявил министр.

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Автор Евгения Васильева.
Евгения Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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