Лавров о посещении "гендерно-нейтрального" туалета в Швеции: Просто не по-людски

Глава МИД Сергей Лавров поделился впечатлениями от пользования общего для мужчин и женщин туалета в Швеции.

Сергея Лаврова удивили "гендерно-нейтральные" уборные в Швеции.

На Примаковских чтениях министр иностранных дел РФ рассказал о своём опыте пользования общественном туалетом на заседании МИД ОБСЕ в Швеции.

"Извините меня за подробности, я спросил, где туалетная комната в перерыве, мне показали дверь с буквами WC. Я спросил: "Это для дам или джентельменов?". Мне сказали: "У нас всё общее". Я не поверил! Но это на самом деле было так. Вы не представляете насколько это не по-людски. Просто не по-людски", — поведал глава МИД.

Ксения Собчак прокомментировала рассказ Сергея Лаврова, объяснив, что в России такое тоже можно нередко встретить в заведениях общепита.

"Ну, не будем его шокировать тем, что в России каждый второй бар/ресторан и столовая с общим туалетом для обоих полов. А то ещё расстроится, не по-людски так", — написала журналистка в своём микроблоге.

Ранее Сергей Лавров отметил, что предложение о мире на Украине должно учитывать интересы РФ.

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