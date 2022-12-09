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Сергей Шахрай: в 1991 году Украина была обязана отдать Крым и Львов

Политика

Тридцать один год назад были подписаны Беловежские соглашения, ознаменовавшие распад СССР. Дату прокомментировал URA. RU соавтор соглашений и советник первого президента РФ Сергей Шахрай.

Сергей Шахрай: в 1991 году Украина была обязана отдать Крым и Львов

Экс-советник первого российского президента Бориса Ельцина напомнил, что Украина денонсировала Договор об образовании СССР от 30 декабря 1922 года решением Рады от 5 декабря 1991 года.

Юридические последствия данного шага — Украина должна, просто обязана была вернуться в ситуацию на момент подписания договора в 1922 году. То есть остаться без Крыма и Львова как минимум — её части получала Россия, Венгрия, Польша, и т. д.

"Юридически денонсация — это и есть "отмена, аннулирование". Если республика денонсирует соглашение, то все полученные позже части должны вернуться прежним владельцам. Впрочем Украина не спешила с возвращением, поскольку всем было просто не до неё", — отметил юрист.

Напомним, Шахрай входил в 1991 году в состав рабочей группы (с Геннадием Бурбулисом, Андреем Козыревым и Егором Гайдаром), занимавшейся разработкой этих Беловежских соглашений. Позже он был депутатом Государственной думы и советником в правительствах Примакова, Степашина и даже Путина.

Впрочем, эксперты негативно отнеслись к заявлениям Шахрая, поскольку именно его трудами СССР как субъект международного права прекратил своё существование. Так коммунист Сергей Обухов в материале 19rusinfo.ru назвал это выступление "попыткой оправдаться, так как Шахрай был одним из участников развала СССР".

По нелегитимности развала СССР в Беловежье есть и другие официальные решения — вот только их правовые последствия — увы — ничтожны. Речь о постановлении Госдумы 1996 года о денонсации Беловежских соглашений.

Никакого значимого результата оно не принесло, поскольку исполнительная власть не была в этом заинтересована, да и Украина не подписывала в свое время Устав СНГ, хотя все выгоды от Содружества использовала в полной мере.

"Бывшие советские люди были полностью дезориентированы, а у Михаила Горбачёва целью было сохранить пост президента СССР, СНГ или чего угодно, так что он просто не думал о вероятных альтернативах", — считает экс-нардеп Верховного Совета СССР Виктор Алкснис.

Он напоминает, что начальник охраны резиденции "Вискули" официально признался — "подписанты" были готовы в случае распоряжения арестовать их, "даже бегом бежать около семи километров до границы с Польшей".

Но когда председатель белорусского КГБ доложил Горбачёву, тогда еще глава СССР запретил это делать, дескать, "ничего страшного не случится, а после подписания договора он с ними всё обсудит".

Впрочем еще в 2009 году ныне покойный экс-президент СССР официально признал Беловежские соглашения "незаконными и нелегитимными". Также сенатор Людмила Нарусова (жена Анатолия Собчака) сказала:  Горбачёв "мог сохранить СССР", но заявил Собчаку "Не будем же мы гражданскую войну с Ельциным начинать".

Добавим, что в 1991 году состоялся всесоюзный референдум, на который был вынесен вопрос о сохранении СССР. Советский народ почти везде проголосовал "за" (так решили 77,85% при колоссальной явке в 80%).

Увы, но в Беловежской пуще на мнение сотни миллионов человек "не обратили внимания", а спустя три месяца уже президент РФ Борис Ельцин заявил в Конгрессе США под овации американской элиты: "Мы сделали это! Боже, храни Америку!"

Стоит отметить, что ещё до СВО, в 2021 году, о распаде СССР жалели (данные ФОМ) 62% россиян, а 52% опрошенных хотели бы воссоздания советской сверхдержавы.

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Фрагмент эфира "Вестей": СССР больше нет...
Автор Александр Шторм
Александр Шторм — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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