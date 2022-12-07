Дискин: выдвижение Кудрина на пост президента РФ возможно, но шансов у него нет

Выдвижение на пост президента России Алексея Кудрина возможно, однако шансов у него нет никаких. Так прокомментировал Pravda.Ru информацию о вероятном участии в президентских выборах экс-главы Счётной палаты от партии "Новые люди" политолог Иосиф Дискин.

Эксперт заметил, что каждый гражданин РФ, имеющий возраст, установленный законом "О президенте", не имеющий непогашенной судимости, может быть выдвинут на высший пост.

"Партия "Новые люди" позиционирует себя как партия, которая хотела бы добавить к своему электорату тех, кто ориентируется на либеральный путь развития. Поэтому Кудрин — человек известный, у них фигуры сколько-нибудь равной по известности и популярности нет. Во-вторых, всё-таки никто не забыл, что Кудрин — выходец из команды Владимира Путина ещё со времён питерской администрации, был вице-премьером, прошёл большой путь, всё-таки очень крупный профессионал", — пояснил аналитик.

По его мнению, несмотря на всё это, шансов у Кудрина нет, так как состав либерально-ориентированного электората в России ранее не превышал 7-8%, а сейчас он ещё сократился.

Выдвижение Кудрина от "Новых людей" собеседник издания назвал ошибкой.

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