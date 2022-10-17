Уровень напряжённости на мировой политической арене обострился сильнее, чем во время Карибского кризиса 1962 года, заявил профессор Гаванского института международный отношений Хуан Санчес Монро.
По мнению эксперта, эскалация продолжает нарастать, а мировые политики только усиливают кризис.
"Противники России сегодня пытаются вывести эскалацию на Украине за её пределы", — заявил Монро ТАСС.
Профессор подчеркнул, что именно мировое сообщество провоцирует Москву на более решительные действия.
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