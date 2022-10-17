Профессор Монро: напряжённость в мире опаснее, чем во времена Карибского кризиса

Уровень напряжённости на мировой политической арене обострился сильнее, чем во время Карибского кризиса 1962 года, заявил профессор Гаванского института международный отношений Хуан Санчес Монро.

По мнению эксперта, эскалация продолжает нарастать, а мировые политики только усиливают кризис.

"Противники России сегодня пытаются вывести эскалацию на Украине за её пределы", — заявил Монро ТАСС.

Профессор подчеркнул, что именно мировое сообщество провоцирует Москву на более решительные действия.