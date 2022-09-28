Володин призвал изменить план работы ГД для принятия решений по референдумам

Госдума перенесёт проведение региональной недели на поздний срок для принятия законодательных решений по результатам голосования в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях. Об этом заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

По его словам, до конца недели депутатам следует оставаться в российской столице. При этом он добавил, что референдумы продемонстрировали желание населения ДНР и ЛНР жить в составе России.

"Региональную неделю перенесём, чтобы принять необходимые решения", — отметил Володин.

Как пояснил политик, все вопросы, связанные с голосованием, предстоит закрепить законодательно.

Ранее руководитель Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что после референдумов союзные войска перейдут к новой фазе боевых действий. Он подчеркнул: территория ДНР будет освобождена в конституционных границах.

В ходе голосования свыше 99 процентов жителей республики выступили за присоединение к РФ.