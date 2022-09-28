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Володин призвал изменить план работы ГД для принятия решений по референдумам

Политика

Госдума перенесёт проведение региональной недели на поздний срок для принятия законодательных решений по результатам голосования в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях. Об этом заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Володин призвал изменить план работы ГД для принятия решений по референдумам

По его словам, до конца недели депутатам следует оставаться в российской столице. При этом он добавил, что референдумы продемонстрировали желание населения ДНР и ЛНР жить в составе России.

"Региональную неделю перенесём, чтобы принять необходимые решения", — отметил Володин.

Как пояснил политик, все вопросы, связанные с голосованием, предстоит закрепить законодательно.

Ранее руководитель Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что после референдумов союзные войска перейдут к новой фазе боевых действий. Он подчеркнул: территория ДНР будет освобождена в конституционных границах.

В ходе голосования свыше 99 процентов жителей республики выступили за присоединение к РФ.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Олег Артюков
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