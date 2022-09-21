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Турчак: частичная мобилизация в РФ — своевременный шаг

Политика

Секретарь Генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак высказался по поводу частичной мобилизации, объявленной в РФ.

Турчак: частичная мобилизация в РФ — своевременный шаг

По мнению политика, частичная мобилизация способствует защите России, её граждан и её суверенитета.

"Частичная мобилизация, системная поддержка добровольцев, задачи, поставленные президентом главам регионов и правительству — своевременны и соответствуют целям защиты нашей Родины, нашего суверенитета и наших людей. В условиях проведения референдумов, когда созданы все условия, чтобы люди высказали свою позицию, определили своё будущее, это особенно важно", — сказал Турчак, слова которого приводит пресс-служба.

Первый зампред Совфеда РФ призвал всех граждан РФ сплотиться, чтобы победить, добавив, что такая необходимость возникала уже не раз. Турчак подчеркнул, что с момента начала спецоперации на Украине власти работают в зоне её проведения, выполняя множество разных задач — от поставок снаряжения до решения гуманитарных проблем.

Также Турчак отметил важность продолжения гуманитарной миссии в Донбассе, чтобы его жители смогли вернуться к мирной жизни.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Олег Артюков
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