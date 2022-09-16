Вслед за руководителем Башкирии призыв лидера Чечни Рамзана Кадырова о "самомобилизации" регионов поддержал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

"Предложение главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова поддерживаем и ведём работу в этом направлении", — отметил он.

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