Депутат Боярский: российские чиновники продолжат вести Telegram-каналы

Зампред Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связям Сергей Боярский в беседе с Pravda.Ru оценил решение российского правительства обязать государственные органы сформировать официальные аккаунты в соцсетях.

"Требование следует из федерального закона, который мы приняли. Речь идёт об отечественных соцсетях", — отметил депутат.

При этом он сообщил, что чиновники не станут удалять страницы с других площадок. Как напомнил Боярский, Telegram не является социальной сетью.

"Не возбраняется вести Telegram-каналы. Но это уже не обязанность, а дело добровольное", — заключил собеседник издания.

Ранее представители правительства России рассказали о платформах, на которых органы власти с первого декабря создадут официальные аккаунты.

"Государственные органы, органы местного самоуправления, подведомственные организации и суды будут обязаны сделать и вести официальные аккаунты в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники", — заявили в пресс-службе.