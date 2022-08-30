МИД РФ: Москва не злоупотребляет отношениями с Сербией на фоне СВО

Россия не злоупотребляет дружескими отношениями с Сербией на фоне отказа страны вводить санкции против Москвы, заявили МИД РФ.

В ведомстве подчеркнули, что все заявления по этому поводу инсинуации.

"С Сербией у нас есть полное взаимопонимание по актуальным вопросам международной повестки дня. В контактах с партнёрами открыто излагаем наше видение ситуации на Украине в контексте специальной военной операции. Уважаем стремление Белграда в этих непростых условиях выдерживать сбалансированную, а главное — самостоятельную линию", — пояснили в российском ведомстве РИА Новости.

Ранее вице-премьер, министр горного дела и энергетики Сербии Зорана Михайлович заявила, что МИД России якобы "злоупотребляет" дружбой с Белградом из-за его отказа поддержать западные санкции и интерпретирует такие шаги как поддержку спецоперации в Незалежной.