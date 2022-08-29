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Политолог перечислил представленные в РФ "пацифистские" организации

Политика

Политолог Сергей Маркелов прокомментировал Pravda.Ru заявление заместителя секретаря Совбеза РФ Александра Гребёнкина о том, что "пацифистские" организации получают деньги из-за рубежа.

Политолог перечислил представленные в РФ "пацифистские" организации

"В России нет пацифистских организаций, имеющих статус юридических лиц и регулярно получающих какие-то денежные средства из-за рубежа на продвижение пацифистских идей. Есть лишь маленькие группы людей, которые называют себя пацифистами. Например, есть из более-менее "раскрученных" есть так называемая организация "Пагуош", — заявил Гребенкин.

Он перечислил другие пацифистские сообщества, которые в той или иной форме представлены в России.

"Есть Англиканское пацифистское братство и Группа христианских миротворцев. Это группы людей, состоящие из 70-80 человек, которые втихушку собираются. У них нет ни места базирования, нет расчётных счетов. Есть Общество меннонитов или Братство примирения — они по-всякому себя называют. Есть у нас группы людей, которые себя идентифицируют себя, как Международные бригады мира. И так далее", — отметил собеседник издания.

Также в этот список Маркелов включил международную организацию Greenpeace.

"Относительно своих целей и задач условно к этим пацифистских группам можно отнести известный всем Greenpeace. Его российское представительство — непацифистская организация, но цели и задачи, которые прописаны в регламенте этой мировой организации, пацифистские, то есть миротворческие", — сказал политолог.

Ранее заместитель секретаря Совбеза Александр Гребёнкин заявил, что псевдопацифистские организации, которые действуют в России и осуждают политику властей страны, с начала 2022 года получили более четырёх миллиардов рублей от США и их союзников.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Олег Артюков
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