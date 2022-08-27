Пушков: "клинические идиоты" в США ведут дело к ядерной войне

"Клинические идиоты" из США ведут дело к ядерной войне, заявил сенатор Алексей Пушков. Политик отреагировал на видео американского стримера, который в симуляторе пытался уничтожить ядерным ударом Россию, но "попал" в Штаты.

Популярный стример не смог найти на глобусе, где расположена Россия и "ударил" в симуляторы ядерной войны по своей же стране.

"Клинические идиоты в США играют в ядерную войну. А тем временем политические идиоты в США ведут дело к ядерной войне", — отреагировал сенатор.

Он подчеркнул, что разница между одними и вторыми невелика. В США думают, что ядерная война может произойти лишь в "игрушках".