Президент США Джо Байден не оставляет попыток оправдать кризис в стране, падение собственного рейтинга и "космические цены" действиями России. По мнению политолога Татьяны Монтян, американскому лидеру пора переключиться с российского президента Владимира Путина на инопланетян.
Как подчеркнула политолог, Байдену всё сложнее убедить в виновности Путина не то что мировое сообщество, но даже граждан своей страны.
"Впору уже начинать обвинять в проблемах американской экономики инопланетян", — пояснила политолог. — А рейтинги Байдена падают, несмотря на то, что все СМИ, кроме одного "Фокс Ньюс", постоянно его нахваливают. В общем, осень близко, а там и посмотрим, кто кого в санкционочку переиграл, Джо".
Речь идёт о грядущих выборах в Сенат и Конгресс США. Ранее Pravda.Ru цитировала заявление российского депутата Анатолия Вассермана о том, что единственный шанс демократов победить в выборной гонке — найти "козлов отпущения", на которых можно "свалить" все свои политические провалы.
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