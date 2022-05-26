Вассерман: положение внутри США "аховое" — Зеленский спасает ситуацию

Президент Украины Владимир Зеленский резко отреагировал на заявление экс-госсекретаря США Генри Киссинджера о том, что Незалежной нужно принять условия России. Однако по словам депутата Госдумы РФ Анатолия Вассермана, лидер страны сделал и это "под диктовку".

Вассерман подчеркнул, что в США грядут выборы в Конгресс и Сенат, а так как в стране фактически кризис, а рейтинг одобрения американского лидера Джо Байдена упал ниже некуда, единственный шанс демократов одержать победу — найти "козла отпущения". Поэтому прекращение конфликта Белый дом не интересует.

"Положение внутри страны совершенно "аховое". Практически единственный шанс для демократической партии одержать победу на выборах — это свалить вину за все политические провалы партии, именно на Россию. Зеленский таким образом решает важнейшие для демократической партии США политические и экономические задачи", — пояснил Вассерман в беседе с "Журналистской правдой".

По словам депутата, все восемь лет Украина служила инструментом для ввода ограничений против России и нынешнее события не исключение.