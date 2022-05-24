Пушков: Польша разорвала контракт с РФ, но получает наш газ через ФРГ

Польша пафосно разорвала газовый "Ямальский" контракт с Россией, но при этом продолжает получать российское голубое топливо реверсом через Германию, пояснил сенатор Алексей Пушков.

Как подчеркнул политик, закуп топливо через посредника, а не напрямую, не меняет того, что газ, всё же, остаётся российским.

"Польша досрочно расторгла соглашение с Газпромом о поставке газа и делает вид, что ей наш газ не нужен. При этом получает его реверсом из Германии, то есть на деле подтверждает, что нужен. Чисто польский стиль", — сообщил политик.

Ранее Pravda.Ru писала о том, что польские власти решили разорвать газовый контракт с Россией, который действовал 30 лет. В Варшаве сообщили о досрочном прекращении договора, хотя его действие позволило бы Польше закупать топливо ещё до конца 2022 года.