Песков: Польша занимает оголтелую позицию в отношении России

Прогнозировать ситуацию с транзитом российского газа по трубопроводу "Ямал — Европа" пока вряд ли возможно, ведь Польша занимает оголтелую позицию в отношении РФ. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, сейчас диалог о каких-либо договорных связях с Польшей невозможен. Он напомнил, что эта страна отказалась платить за газ из РФ, однако продолжает косвенно получать его.

"Что будет дальше, вряд ли кто-то возьмётся прогнозировать, потому что это просто невозможно. Мы видим, какую оголтелую, на грани сумасшествия позицию занимают польские власти", — сказал Песков на встрече с журналистами.

Ранее уполномоченный правительства Польши по делам стратегической энергетической инфраструктуры Пётр Наимский заявил, что страна досрочно разрывает с РФ контракт на поставки газа, который действовал на протяжении 30 лет.