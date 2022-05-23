Прогнозировать ситуацию с транзитом российского газа по трубопроводу "Ямал — Европа" пока вряд ли возможно, ведь Польша занимает оголтелую позицию в отношении РФ. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
По его словам, сейчас диалог о каких-либо договорных связях с Польшей невозможен. Он напомнил, что эта страна отказалась платить за газ из РФ, однако продолжает косвенно получать его.
"Что будет дальше, вряд ли кто-то возьмётся прогнозировать, потому что это просто невозможно. Мы видим, какую оголтелую, на грани сумасшествия позицию занимают польские власти", — сказал Песков на встрече с журналистами.
Ранее уполномоченный правительства Польши по делам стратегической энергетической инфраструктуры Пётр Наимский заявил, что страна досрочно разрывает с РФ контракт на поставки газа, который действовал на протяжении 30 лет.
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