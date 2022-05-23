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Автор Екатерина Широкова

Польша досрочно разорвёт газовый контракт с Россией: отношения закончены

Мир

Правительство Польши досрочно разрывает контракт с Россией на поставку газа, который действовал 30 лет, сообщил уполномоченный правительства Польши по делам стратегической энергетической инфраструктуры Пётр Наимский.

Польша досрочно разорвёт газовый контракт с Россией: отношения закончены

Согласно этому контракту, до конца 2022 года Польша может получать около 10 миллионов кубометров голубого топлива из расчёта поставок в 12 месяцев. Однако в правительстве решили разорвать не только "газовые договорённости" и топливные отношения с РФ.

"Правительство приняло резолюцию о разрыве соглашения между правительством Польши и правительством Российской Федерации. Того соглашения, которое называют "Ямальским", которое было подписано в 1993 году. Через 30 лет можно констатировать, что газовые отношения между Польшей и Россией перестают существовать", — заявил Наимский.

Он уточнил, что резолюцию о разрыве контракта внесли на рассмотрение 13 мая. Спустя 10 дней, правительство приняло документ.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
Темы россия польша
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