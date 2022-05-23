Польша досрочно разорвёт газовый контракт с Россией: отношения закончены

Правительство Польши досрочно разрывает контракт с Россией на поставку газа, который действовал 30 лет, сообщил уполномоченный правительства Польши по делам стратегической энергетической инфраструктуры Пётр Наимский.

Согласно этому контракту, до конца 2022 года Польша может получать около 10 миллионов кубометров голубого топлива из расчёта поставок в 12 месяцев. Однако в правительстве решили разорвать не только "газовые договорённости" и топливные отношения с РФ.

"Правительство приняло резолюцию о разрыве соглашения между правительством Польши и правительством Российской Федерации. Того соглашения, которое называют "Ямальским", которое было подписано в 1993 году. Через 30 лет можно констатировать, что газовые отношения между Польшей и Россией перестают существовать", — заявил Наимский.

Он уточнил, что резолюцию о разрыве контракта внесли на рассмотрение 13 мая. Спустя 10 дней, правительство приняло документ.