Захарова назвала неуместными слова президента Молдавии о Дне Победы

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что слова президента Молдавии Майи Санду о Дне Победы являются неуместными и граничат с бестактностью.

В пятницу, 20 мая Санду прокомментировала отправленное ей российским лидером Владимиром Путиным поздравление с 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

"Нам не нужны поздравления, нам нужен мир", — ответила глава Молдавии.

Захарова пояснила, что адресатами поздравления выступали граждане Республики Молдова, ветераны ВОВ и их потомки, которые чтут историю и подвиги своих дедов.

"Занятая президентом Молдавии позиция весьма тревожный сигнал, свидетельствующий о продолжающемся отходе молдавского руководства от накопленного позитива в российско-молдавских отношениях", — отметила представитель МИД.

Она рассказала, что 9 Мая в Кишинёве в шествии "Бессмертного полка" приняли участие около 30 тысяч человек. По всей стране люди приносили цветы к мемориалам солдатам-освободителям. Народ Молдавии подтвердил, что помнит своих предков, которые победили фашизм, подчеркнула Захарова и добавила, что участники акций носили георгиевские ленты, несмотря на то, что ранее власти запретили этот символ Победы.