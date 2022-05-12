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Автор Максим Александров

Норин: российским миротворцам в Приднестровье лучше сдаться в плен Молдавии

Политика

Угроза возникновения конфликта в Приднестровье по-прежнему сохраняется. Причём начать войну может не Украина, а Молдавия. Смогут ли в таком случае российские миротворцы продержаться до подхода основных сил? На этот вопрос ответил военный историк Евгений Норин.

Норин: российским миротворцам в Приднестровье лучше сдаться в плен Молдавии

Аналитик заметил в беседе с Украиной.ру, что формально Приднестровье является молдавской территорией. Поэтому непонятно, с какой стати там будет проводить операции Украина.

В случае если украинцы всё же "ломанутся" туда толпами, то российские миротворцы ничего противопоставить нескольким бригадам не смогут, а отбиваться им будет нечем, поскольку у них есть в основном лёгкое вооружение, считает военный эксперт.

По его мнению, выбить миротворческие силы оттуда не смогут, так как они фактически изолированы. Но если выбирать, то лучшим вариантом для них была бы сдача в плен молдаванам, что явно предпочтительнее, чем перспектива оказаться в украинском плену.

Эксперт также добавил, что атака на Приднестровье для Украины связана с серьёзными политическими проблемами. А вот молдаване могут отобрать этот анклав. Что обидно, но с этим Россия ничего поделать не может, заключил собеседник издания.

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Автор: Максим Александров, Куратор: Олег Артюков
Темы россия украина молдавия приднестровье
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