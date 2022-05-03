Чучело с лицом премьера Италии Драги казнили на гильотине в Риме

Итальянцы обвиняют власти страны в повышении цен и росте безработицы. По их мнению, политика премьер-министра Марио Драги привела процветающую страну к небывалому падению уровня жизни. В последнее время итальянцы вынуждены занимать очереди, чтобы получить еду. Некоторые люди просят списанные продукты на рынках. Из-за коронавирусной политики Рима миллионы людей потеряли работу.

Во время очередной акции протестующие установили чучело с лицом премьера в гильотине на одной из центральных площадей. В Сети появилось видео, на кадрах которого видно, что итальянцы прикрепили к лезвию гильотины фотографию Драги, а мешок, исписанный антиправительственными лозунгами, выступил в качестве "туловища".