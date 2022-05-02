Глава МИД РФ Лавров заявил, что военные не подгоняют ход спецоперации под 9 Мая

Вооружённые силы РФ не будут подгонять свои действия на военной спецоперации на Украине под какую-то конкретную дату.

И даже под День Победы 9 мая.

Об этом, накануне, 1 мая, в интервью итальянской телекомпании "Медиасет" заявил глава российского МИДа Сергей Лавров.

"Наши военные не будут искусственно подгонять свои действия под какую-то дату, включая День Победы", — цитирует Лаврова пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Так министр ответил на вопрос, есть ли надежда, что специальная операция России закончится к 9 мая.

Лавров подчёркивает, что темпы военной операции зависят только "от необходимости минимизировать риски для гражданского населения и российских военных".

Ранее глава Министерства иностранных дел называл в качестве условий для окончания спецоперации достижение е` целей.

"Специальная операция будет завершена, как только цели… будут реализованы и достигнуты", — сказал Лавров в интервью телеканалу Al Arabiya.