Суздальцев: страны Европы будут платить рублями или заберут Калининград

Западные страны ждут результата спецоперации Вооружённых сил РФ на Украине. Если Россия отступится, то покажет свою слабость, и на неё накинется весь мир.

Требование Москвы об оплате газа российскими рублями вызвало споры между странами Евросоюза. Некоторые члены ЕС согласились с требованиями Кремля, отказавшимся перекрыли поставки, и теперь они вынуждены закупать российские энергоносители у соседей. Оставшиеся государства Европы ожидают, чем закончится спецоперация.

Оплата российского газа в рублях означает, что Евросоюз обходит собственные санкции. Уже в ближайшее время на этой почве возникнут большие разногласия в Европе. Решающее слово остаётся за Германией, уверен политолог Андрей Суздальцев.

"Потому что все смотрят на Германию — главного потребителя. Если Германия откажется платить в рублях, придется ее отключать. Это будет катастрофа для Германии", — заявил эксперт.

Евросоюз надеется, что российская армия завязнет на Украине и Кремль откажется от первоначальных планов спецоперации, а это будет означать поражение, отметил политолог. Почуяв слабость Москвы, западные страны тянутся делить нашу страну.

"Китайцы тут же включатся в раздел этого медведя. Будут решаться системно вопросы о Калининграде, о Курильских островах, Крым", — считает Суздальцев.

Цели спецоперации должны быть выполнены, у России нет других вариантов. Тогда Европа согласится с условиями оплаты, что будет означать бессмысленность любых экономических антироссийских санкций.