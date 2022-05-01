Западные страны ждут результата спецоперации Вооружённых сил РФ на Украине. Если Россия отступится, то покажет свою слабость, и на неё накинется весь мир.
Требование Москвы об оплате газа российскими рублями вызвало споры между странами Евросоюза. Некоторые члены ЕС согласились с требованиями Кремля, отказавшимся перекрыли поставки, и теперь они вынуждены закупать российские энергоносители у соседей. Оставшиеся государства Европы ожидают, чем закончится спецоперация.
Оплата российского газа в рублях означает, что Евросоюз обходит собственные санкции. Уже в ближайшее время на этой почве возникнут большие разногласия в Европе. Решающее слово остаётся за Германией, уверен политолог Андрей Суздальцев.
"Потому что все смотрят на Германию — главного потребителя. Если Германия откажется платить в рублях, придется ее отключать. Это будет катастрофа для Германии", — заявил эксперт.
Евросоюз надеется, что российская армия завязнет на Украине и Кремль откажется от первоначальных планов спецоперации, а это будет означать поражение, отметил политолог. Почуяв слабость Москвы, западные страны тянутся делить нашу страну.
"Китайцы тут же включатся в раздел этого медведя. Будут решаться системно вопросы о Калининграде, о Курильских островах, Крым", — считает Суздальцев.
Цели спецоперации должны быть выполнены, у России нет других вариантов. Тогда Европа согласится с условиями оплаты, что будет означать бессмысленность любых экономических антироссийских санкций.
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