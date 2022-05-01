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Автор Антон Уткин

Start Magazine: Россия гениально обнулила западные санкции

Экономика

Россия нашла простой, но поистине гениальный способ обойти наложенные западными странами санкции, считает итальянский аналитик Джузеппе Литурри.

Start Magazine: Россия гениально обнулила западные санкции

Последние несколько дней оказались крайне непростыми для Евросоюза. Пока страны ЕС обсуждают шестой пакет запланированных антироссийских санкций, им приходится решать, как теперь платить за российский газ, не нарушая уже наложенных на Россию ограничений.

Требование Кремля об оплате за российские энергоносители исключительно в рублях — по-настоящему гениальный ход, отметил Джузеппе Литурри в итальянском издании Start Magazine.

"Москва предложила гениальную схему. Это не только обнуляет санкции, но и вносит разлад между государствами-членами ЕС", — пишет аналитик.

Требование платить за газ российскими рублями заставит покупателей открывать в российских банках как валютные, так рублёвый счёта. Оплата будет засчитана только после конвертации валюты в рубли.

Сейчас страны Евросоюза находятся в замешательстве: нарушает ли рублёвый счет санкции. Аналитики уверены, что европейские импортеры получат разрешение регуляторов платить по новой схеме, так как иного выхода просто нет.

"Либо Евросоюз будет платить по такой схеме, что обнулит санкции, либо "Газпром" перекроет газ. Если русские получат рубли — санкции потеряют эффективность, а если не получат, то у европейских потребителей не будет газа", — резюмировал Литурри.

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Автор: Антон Уткин
Темы россия евросоюз
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