Пушков: Германия намеренно "сворачивает" отношения с Россией

Сенатор Алексей Пушков заявил, что Германия намеренно "сворачивает" отношения с Россией. По словам политика, власти ФРГ своими действиями показали истинный "стратегический курс" страны.

При этом сенатор подчеркнул, что это не мешает Германии закупать энергоносители у России.

"Такова новая реальность. Из неё и следует исходить", — пояснил Пушков. — "Курс на сворачивание отношений с Россией — курс не временный, а стратегический для Германии".

Кроме того, по словам сенатора, для того, чтобы продолжить закупать газ у России, Германии всё же приходится поддерживать минимальный диалог с Москвой.

Ранее Pravda.Ru цитировала жёсткую критику политика в отношении Молдавии. Президент страны Майя Санду заявила, что георгиевским лентам место в "мусорном ведре истории". На это Пушков посоветовал ей выбирать выражения и подумать над тем, что Молдавии нечем платить за российское топливо.