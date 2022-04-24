Сенатор Алексей Пушков заявил, что Германия намеренно "сворачивает" отношения с Россией. По словам политика, власти ФРГ своими действиями показали истинный "стратегический курс" страны.
При этом сенатор подчеркнул, что это не мешает Германии закупать энергоносители у России.
"Такова новая реальность. Из неё и следует исходить", — пояснил Пушков. — "Курс на сворачивание отношений с Россией — курс не временный, а стратегический для Германии".
Кроме того, по словам сенатора, для того, чтобы продолжить закупать газ у России, Германии всё же приходится поддерживать минимальный диалог с Москвой.
Ранее Pravda.Ru цитировала жёсткую критику политика в отношении Молдавии. Президент страны Майя Санду заявила, что георгиевским лентам место в "мусорном ведре истории". На это Пушков посоветовал ей выбирать выражения и подумать над тем, что Молдавии нечем платить за российское топливо.
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