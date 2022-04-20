Пушков пригрозил Молдавии попаданием в "мусорное ведро истории"

Сенатор Алексей Пушков резко отреагировал на заявление президента Молдавии Майи Санду о запрете в стране георгиевских лент и что им место в "мусорном ведре". По словам российского политика, из-за таких слов, Кишинёв и сам рискует оказаться на задворках истории.

Ранее Санду заявила, что Молдавия "нейтральная страна" и что место символам ВОВ, таких как георгиевская лента, в "мусорном ведре истории".

"Что касается сути закона, который утвердила Санду, как и её заявления о "преступности" георгиевской ленты и "мусорном ведре истории", то ей следует напомнить, что в этом ведре уже оказались многие враги георгиевской ленты", — пояснил Пушков.

Кроме того, политик напомнил Санду, что не стоило бы раскидываться подобными заявлениями стране, которой нечем платить за поставки российского газа.