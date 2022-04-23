Financial Times: ФРГ ждёт худший кризис со времён Второй мировой войны

Если Германия откажется от российских энергоносителей, то страну ждёт "худший кризис" со времён Второй мировой войны, считают британские аналитики. По их мнению, экономическая катастрофа не обойдёт стороной и рядовых граждан.

Как подчеркнули британцы, экономика Германии уже стала "больной".

"ВВП Германии, в 2022–2023 годах может сократиться на 6,5%, что, в свою очередь, погубит экономику страну", — пишет Financial Times.

Ранее Pravda. Ru цитировала заявление немецких властей о том, что Германия в корне несогласна с требованиями России платить за поставки газа рублями. Как подчеркнули в Минфине страны, контракты на импорт энергоносителей были заключены в валюте: долларах и евро.