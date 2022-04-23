Если Германия откажется от российских энергоносителей, то страну ждёт "худший кризис" со времён Второй мировой войны, считают британские аналитики. По их мнению, экономическая катастрофа не обойдёт стороной и рядовых граждан.
Как подчеркнули британцы, экономика Германии уже стала "больной".
"ВВП Германии, в 2022–2023 годах может сократиться на 6,5%, что, в свою очередь, погубит экономику страну", — пишет Financial Times.
Ранее Pravda. Ru цитировала заявление немецких властей о том, что Германия в корне несогласна с требованиями России платить за поставки газа рублями. Как подчеркнули в Минфине страны, контракты на импорт энергоносителей были заключены в валюте: долларах и евро.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Российская сторона в скором времени удивит противника сменой тактики и применением нового вооружения в ходе СВО, считает эксперт Александр Перенджиев.