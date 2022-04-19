МИД: Россия не доверит ООН расследовать события на Украине из-за предвзятости

Россия не испытывает иллюзий, надеясь над непредвзятость следователей Организации Объединенных Наций. По этой причине МИД РФ не будет запускать процедуру международного расследования событий на Украине.

"К сожалению, опыт предыдущих расследований показывает исключительно предвзятую позицию", — отметил директор департамента МИД Петр Ильичев в интервью РИА Новости.

Несомненно, провокация в Буче, как и прочие убийства гражданских на территории Украины, требуют расследования, а виновные в чудовищных преступлениях должны быть наказаны. Но рассчитывать на то, что Международный уголовный суд будет непредвзят в своих выводах, не приходится, пояснил дипломат.

После того как российские военные подразделения оставили город Буча в Киевской области, по-украинским медиа и соцсетям распространилась видеозапись, где улицы населённого пункта были усеяны телами местных жителей. По словам украинских СМИ, гражданские были убиты военнослужащими РФ.

У многих экспертов достоверность видео вызвала закономерные сомнения. В Минобороны России заявили, что запись является провокацией киевского режима.