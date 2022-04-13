Скабеева об очередном ляпе Байдена: "Зеленский чуть не умер"

Президент США Джо Байден ежедневно "пачками" выдаёт различные ляпы.

Вот об очередном ляпе американского лидера высказалась телеведущая Ольга Скабеева.

"Зеленский чуть не умер", — написала она у себя в Telegram-канале.

Речь идёт о заявлении Байдена, сделанном, в очередной попытке очернить РФ без каких-то фактов и доказательств. Глава Белого дома бросил очередное обвинение в адрес Владимира Путина. В этот раз довольно кощунственное, поскольку обвинил Байден в якобы геноциде украинцев.

"Я назвал это геноцидом, потому что становится всё яснее и яснее, что Путин просто пытается стереть с лица земли саму мысль о том, что можно быть украинцем", — сказал журналистам президент США.

Ольга Скабеева отметила в соцсети, что после таких слов Владимир Зеленский "чуть не умер от счастья в Твиттере". Президент Украины сразу же назвал слова Байдена "верными словами настоящего лидера". И рассыпавшись в благодарностях США, Зеленский сразу же начал свою извечную песню попрошайки: "Нам срочно нужно больше тяжёлого оружия, чтобы предотвратить дальнейшие зверства России"

Ольга Скабеева, комментируя такое открытое лицемерство Запада, напомнила о том, что недавно канцлер ФРГ Олаф Шольц в ответ на слова Путина о геноциде на Украине "сказал, что это смешно и нелепо".