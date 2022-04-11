Глава МИД Германии: независимость Украины можно защитить только с помощью оружия

Глава министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Германия понимает о невозможности иного решения конфликта России и Украины, кроме как оружием, поэтому готова поставлять на Украину еще больше оружия.

"Мы дали понять, что мы более чем знаем, что в эти моменты свободу, независимость, а также безопасность украинцев и Украины можно защитить только с помощью оружия. Поэтому мы как Европейский союз, вместе как друзья Украины активизируем поставки оружия в будущем", — сообщила Бербок на заседании глав МИД Евросоюза в Люксембурге.

Ранее Бербок призывала страны Евросоюза спонсировать Украину тяжелым оружием, а также финансово.

Президент Украины Владимир Зеленский уже просил помощи в вооружении у Чехии, США и Южной Кореи.