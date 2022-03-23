Посол Антонов предостерёг ЕС от "головорезов" с Украины: отдаёте себе отчёт?

Вооружая "до зубов" Украину и отправляю туда наёмников, Европа и США может не отдавать себе отчёт в последствиях, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов. По его словам, нет гарантий, что прошедшие службу в Незалежной "головорезы" не навредят гражданам по возвращении домой.

Как подчеркнул дипломат, милитаризация Украины ставит под угрозу все страны. Бесконтрольно поставляемое оружие может оказаться в руках террористов и уголовников.

"Неужели на Западе не отдают себе отчёт, что съехавшиеся со всего мира в Европу головорезы, получив боевой опыт на Украине, могут применить его впоследствии где угодно, в том числе по возвращении домой?", — приводит слова Антонова посольство РФ в своём Telegram-канале. — Американские политики, принимающие решения о бесконтрольной поставке Киеву Стингеров и других боевых систем, должны избавиться от иллюзий и самоуспокоенности".

Как уточнил дипломат, лидерам ЕС стоит задуматься о последствиях принятых решений и прекратить снабжать Киев оружием.