Координатор Центра безопасного Интернета допустил блокировку YouTube в РФ

Координатор Центра безопасного Интернета Урван Парфентьев прокомментировал Pravda.Ru требование Роскомнадзора к Google как можно скорее прекратить "распространение угроз" в адрес россиян и трансляцию "антироссийских роликов" на YouTube.

"У нас сейчас имеется прецедент в виде Facebook и Instagram, которые были заблокированы на территории РФ в связи с изменением своей политики, которая в какой-то момент стала допускать призывы к вражде и насилию в отношении российских граждан, военнослужащих, а также руководителей России и Белоруссии", — напомнил Парфентьев.

Он допустил вероятность того, что в ближайшее время видеохостинг YouTube может быть заблокирован в России.

"Имея прецедент Facebook и Instagram, блокировка YouTube на территории России не является невероятным сценарием", — подчеркнул собеседник издания.

Ранее Роскомнадзор потребовал от Google "в максимально короткие сроки" прекратить "распространение угроз" в адрес россиян и трансляцию "антироссийских роликов" на YouTube. По данным ведомства, пользователям YouTube демонстрируются рекламные видеоролики, призывающие выводить из строя железнодорожные коммуникации РФ и Белоруссии. Действия администрации YouTube носят террористический характер, отметили в Роскомнадзоре.

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