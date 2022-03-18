Эксперты ожидают панику в США после сообщения о штурме Нью-Йорка силами ДНР

Среди американских обывателей может начаться настоящая паника, когда они узнают, что Народная милиция Донецкой Народной Республики в ближайшие дни собралась штурмовать Нью-Йорк.

Ополчение ДНР разрабатывает планы по штурму населённого пункта под названием Нью-Йорк. Это известие спровоцирует волну паники в США, где американская пропаганда не устаёт запугивать граждан армией России. Таким мнением поделился военно-политический Telegram-канал Astra Militarum.

Донецкие ополченцы успешно теснят вооруженные силы Украины в районе посёлка Верхнеторецкое, где и располагается село, имеющее настолько необычное для Украины название. До середины прошлого года населённый пункт назывался вполне привычно - Новгородское, но очередной приступ русофобии у киевского режима закончился тем, что посёлку присвоили имя американского мегаполиса.

"Сам заголовок новостей в духе "Армия ДНР ведет бой за Нью-Йорк" - это просто будет топ кликбейта в случае начала освобождения села. В связи с этим ждем панических атак у граждан Соединенных Штатов", - отмечают авторы Telegram-канала.

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