Кадыров обрушился на Байдена: "Маньяк, возомнивший себя мировым жандармом"

Руководитель Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал американского президента Джозефа Байдена. Таким образом российский политик прокомментировал заявление главы Штатов, который назвал лидера нашей страны Владимира Путина "военным преступником".

По мнению Кадырова, Байден "окончательно потерял остатки рассудка". Как подчеркнул глава Чечни, руководитель Штатов совершил много преступлений против человечества. В качестве примера российский политик привёл призыв президента бомбить Белград. Также Байден на посту сенатора требовал атаковать Ирак, напомнил Кадыров.

"И этот маньяк, возомнивший себя мировым жандармом, имеет наглость давать оценку нашему президенту?! Нет более отъявленного военного и экономического преступника на сегодняшний день среди действующих лидеров стран, чем Джо Байден", — написал руководитель Чечни в своём Telegram-канале.

Вместе с этим российский политик назвал лидера США "авторитарным самоуправцем", "властолюбивым деспотом". По словам Кадырова, этот факт осознаёт вся цивилизованная общественность.

Ранее Байден использовал в отношении Путина следующие оскорбления:

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