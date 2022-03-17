Ищенко оценил вероятность вступления Польши в конфликт с Россией

Заявление польского премьера Ярослава Качиньского о том, что нужно прислать на Украину миротворцев НАТО, может быть одним из элементов политической подготовки к возможному втягиванию в конфликт Польши. Такое мнение высказал политолог Ростислав Ищенко в эфире YouTube-канала "Украина.ру".

Нет уверенности, что поляки обязательно втянутся в конфликт, но и в Польше есть силы, которые считают, что эту возможность надо использовать, и в США есть серьёзные силы, которые пытаются Польшу в него втравить, заметил эксперт.

По его словам, это действие настолько имманентно польской политике, что, при прочих равных, поляки постараются принять участие. И не потому, что им нужны какие-то украинские города и сёла, а потому, что они боятся и ненавидят Россию, причём боятся в первую очередь. И совершенно искренне считают, что Россию нужно сдерживать на Украине, не допуская её к границам Польши.

"И они не хуже нас с вами понимают, что ну ещё две, ну ещё три недели, и Украины не будет. <…> И понимают, что момент между окружением и ликвидацией донбасской группировки — это наиболее благоприятный момент для того, чтобы вклиниваться в этот конфликт", — высказался аналитик.

Делая выбор между тем, чтобы с высокой долей вероятности решить свои проблемы на ближайшие десятилетия или получить "несколько тумаков", но ничего не потерять, Польша может выбрать конфликт. Для этого ей, конечно, потребуется поддержка США или как минимум обещание такой поддержки, но выбор она может сделать достаточно неприятный для России, заключил собеседник канала.

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