Янукович описал ситуацию на Украине при Порошенко и Зеленском

Бывший президент Украины Виктор Янукович описал ситуацию на Украине при президентах Петре Порошенко и Владимире Зеленском народным выражением.

Напомним, что до президентства Порошенко владел кондитерской корпорацией Roshen, а Зеленский был известным шоуменом, актёром и комиком.

"Зеленский был избран в 2019 году. Именно с Зеленским связывали большие надежды с локализацией конфликта и жители Донбасса, и большинство избирателей Украины. К сожалению, этого не сталось. В народе говорили: "Пришёл Порошенко — стало несладко, пришёл Зеленский — несмешно", — сказал Янукович в беседе с РИА Новости.

По его словам, он был знаком с Зеленским, когда был президентом, и относился к нему хорошо. Янукович признался, что звонил Зеленскому с поздравлениями после того, как тот победил на выборах.

"Я хорошо понимал, что с его опытом работать на таком уровне будет очень тяжело. Очень хотелось поддержать и помочь", — объяснил Янукович.

Ранее Янукович опубликовал обращение к Зеленскому, в котором призвал украинского лидера остановить кровопролитие, а не воевать до последнего украинца.

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