"Героизм не в войне до последнего украинца": Янукович обратился к Зеленскому

Экс-президент Украины Виктор Янукович опубликовал обращение к нынешнему главе государства Владимиру Зеленскому. В письме он призвал действующего президента сделать всё, чтобы остановить кровопролитие.

Янукович признался, что чрезвычайно тяжело переживает происходящие на его родине и выразил глубокое сочувствие всем украинцам. Он напомнил Зеленскому, что любую трагедию можно остановить

"Со своего первого дня вы обещали остановить войну на Украине, и только поэтому вся Украина поддержала вас. Вы могли стать президентом мира, но, к сожалению, этого не случилось", — отметил Виктор Янукович.

Бывший президент Украины посоветовал Зеленскому внимательнее выбирать "советчиков" и напомнил, что мирного соглашения ждут Украина, Донбасс и Россия. Если действующий президент сможет остановить кровопролитие, то получит благодарность от всего украинского народа, а также партнёров Киева на Западе.

"Вы, наверное, мечтаете стать настоящим героем! Но героизм не в том, чтобы воевать до последнего украинца. Он в победе над собственной гордостью и амбициями ради сохранения жизни людей", — отечески посоветовал Янукович.

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