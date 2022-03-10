Кадыров рассказал, как санкции Великобритании разрушили его мечту

Глава Чечни Рамзан Кадыров признался, что мечтал посетить Великобританию, но западные санкции лишили его такой возможности.

"Я лелеял эту мечту. <…> Просто побывать там. Прогуляться по Лондону, насладиться видами Темзы с Тауэрского моста, посмотреть на Биг-Бен и Букингемский дворец, побродить по Трафальгарской площади. <…> Вы не дали сбыться мечте туриста, который хотел просто приехать и окунуться в мир Шекспира и Шерлока Холмса", — написал он в своём Telegram-канале.

По словам Кадырова, теперь его мечта не сбудется из-за недостойного поведения британских властей. Глава Чечни посоветовал руководству Великобритании "не загонять его в угол", потому что в сравнении с его гневом "санкции покажутся цветочками".

Ранее Кадыров заявил, что находится "в глубоком шоке" от информации о лабораториях с биологическим оружием на Украине.

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