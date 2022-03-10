Обнародован список товаров, которые временно запрещено вывозить из России

В правительстве РФ определили список товаров и оборудования, которые были ранее ввезены в страну из-за границы, и которые теперь запрещено вывозить за её пределы. Как уточнили в пресс-службе кабинета министров, запрет остаётся в силе до конца 2022 года.

"В перечень включено технологическое, телекоммуникационное, медицинское оборудование, транспортные средства, сельхозтехника, электрическая аппаратура — всего более 200 наименований товаров, в том числе, железнодорожные вагоны и локомотивы, контейнеры, турбины, станки для обработки металла и камня, мониторы, проекторы, пульты и панели. Эта мера необходима для обеспечения стабильности на российском рынке", — говорится в сообщении пресс-службы.

Указанные выше товары запрещается вывозить в любые страны. Исключение составляют государства, входящие в Евразийский экономический союз, а также Южная Осетия и Абхазия. Вывоз товаров в эти государства регламентирован отдельным правительственным постановлением. Для получения разрешения на вывоз товаров в указанные страны необходимо будет обращаться в Минтранс, Минсельхоз, Минцифры, Минприроды и Минпромторг.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен