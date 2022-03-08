Путин запретил вывозить из России продукцию и сырьё

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о применении специальных экономических мер.

Указ "О применении в целях обеспечения безопасности Российской Федерации специальных экономических мер в сфере внешнеэкономической деятельности", в частности, запрещает вывоз и ввоз в РФ продукции и (или) сырья, перечень которого определит правительство. При этом запрет не будет касаться рядовых граждан, когда ввоз или вывоз производится для личных нужд.

Указ вступает в силу с момента опубликования – 8 марта 2022 года.

А ранее известная сеть питания McDonald's сообщала, что временно закрывает все 850 ресторанов, находящиеся в России. Это сообщают СМИ, ссылаясь на заявление гендиректора корпорации Криса Кемпчински.

По его словам, в РФ в Макдональдсе работают 62 тыс. человек.

"В то же время наши ценности означают, что мы не можем игнорировать бессмысленные человеческие страдания, происходящие на Украине", – заявил Кемпчински.

Ранее компания из США Yum! Brands, являющаяся одним изсамых крупных мировых операторов сетей быстрого питания, заявила о приостановке собственных инвестиций в развитие в России. Всю прибыль от операций в нашей стране, компания направит на гуманитарные цели, пишет РИА Новости.

Оператор сетей общепита Yum! Brands насчитывает свыше 50 тыс. ресторанов более чем в 150 странах. В числе его брендов – KFC, Taco Bell и Pizza Hut.

Ранее издательский дом Condé Nast, который также выпускает журналы Vogue и GQ, заявил, что приостанавливает издательскую деятельность в РФ.

Косметическая компания L'oreal тоже временно закроет свои магазины и онлайн-магазины.