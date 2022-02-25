В Британии призвали разбомбить с воздуха танки ВС России

Россия объявила войну не только Украине, но и всему Западу. Такое мнение у бывшего члена британского Правительства Дэвида Дэвиса.

По его словам, проводимая российской армией в Донбассе спецоперация, является актом агрессии не только против Киева. Дэвис отметил, что президент РФ Владимир Путин начал войну с западным миром, поэтому Лондон не должен оставаться в стороне.

Экс-министр уверен, что Великобритания уже сейчас должна принимать решение о вмешательстве в конфликт. Иначе Путин расценит поведение Лондона, как демонстрацию слабости. Самолёты Королевства уже сейчас должны подниматься в небо и атаковать с воздуха танки российских ВС и обеспечить поддержку ВСУ.

А тем временем, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что попросил помощи у "Бухарестской девятки". Как всегда он просит помощи и санкций для России.

Также известно, что мужчинам в возрасте 18-60 лет запрещено выезжать из Украины.

"Мужчины-граждане Украины в возрасте от 18 до 60 лет не будут выпускать за пределы нашего государства. Пожалуйста, не создавайте панику и не пытайтесь самостоятельно пересечь границу!" — сообщает в Фейсбуке начальник Львовской таможни Даниил Меньшиков.