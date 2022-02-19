Ситуация обостряется? В Донбасс предложено ввести миротворцев ОДКБ

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) может направить миротворцев на территорию Восточной Украины, если будет в этом необходимость, сообщает Reuters со ссылкой на генсека ОДКБ Станислава Зася.

По его словам, миротворцы могут быть направлены, если будет достигнут международный консенсус в отношении такого развертывания.

"Гипотетически вы можете представить это [такое развертывание], если бы была добрая воля Украины — в конце концов, это их территория — если бы был мандат Совета Безопасности ООН и если бы это было необходимо и такое решение было поддержано всеми нашими правительствами", — сказал генсек.

Как считает Зась, единственный способ разрешения кризиса вокруг Украины — это переговоры.

"Должно быть понимание необходимости сесть за стол переговоров и о чем-то договориться. Это новая реальность", — сказал он.

Напомним, официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала украинского президента Зеленского "бездушным циником" после его слов об обстрелах ДНР и ЛНР. Дипломат отметила, что в данном случае ей довольно трудно "оставить за скобками эмоции".

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