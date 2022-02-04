На Украине заявили о дальнейшем наращивании группировки российских войск

Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный сообщил, что еженедельно получает от американских властей разведданные о ситуации на границе с РФ.

"Для отслеживания ситуации мы привлекаем и возможности наших партнеров. Я, по крайней мере, один раз в неделю разговариваю с главой комитета начальников штабов США, он дает мне ответы на все вопросы, которые касаются интересующей меня разведывательной информации", — сказал он, сообщает РИА Новости.

Как отметил главком ВСУ, российские войска продолжают прибывать к украинским границам. При этом Залужный подчеркнул, что угрозы вторжения на сегодня нет.

Также главнокомандующий Вооружённых сил Украины прокомментировал информацию о планах ввода военных на территорию Донбасса и Крыма. По его словам, в Киеве таких планов не разрабатывали.

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